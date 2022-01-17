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COVID-ситуація в Україні почала погіршуватися. Дві області в "помаранчевій" зоні

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 15:41
COVID-ситуація в Україні почала погіршуватися. Дві області в "помаранчевій" зоні Фото: Сумська область та Прикарпаття вже у "помаранчевій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Минулого тижня в Україні стрімко збільшувалася кількість нових COVID-пацієнтів. За тиждень підтвердили 55 тисяч нових випадків зараження, що вдвічі більше ніж було зафіксовано за попередній період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України - у "жовтій" зоні", - повідомили в Офісі.

Станом на сьогодні кількість активних хворих на коронавірус збільшилася до 105 тисяч. У лікарнях сьогодні перебуває майже 11 тисяч українців.

"За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських", - додали в представництві президента.

Нагадаємо, перед вихідними в Україні скоротилася "помаранчева" зона карантину.

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