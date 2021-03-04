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COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 08:19
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ України повідомив про 10 057 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Житомирській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Вчора повідомили про 7235 нових заражень, тобто за добу кількість випадків зросла майже на три тисячі.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

За вчора госпіталізували 3 271 особу; померли 194 людей та одужали 4 837 пацієнтів.

За добу зробили 83 086 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 068, методом ІФА - 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 28 753).

З початку пандемії в країні захворіли COVID 1 374 762 особи; 1 186 873 особи одужали та 26 591 пацієнт помер.

В Україні за весь час зробили вже більше 7 млн ПЛР-тестів.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні.

Також голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

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