COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження
В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 12 162 нових зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу:
- госпіталізували 4 411 осіб;
- померли 429 пацієнтів;
- одужали 14 720 людей.
Міністр повідомив, що за вчора зробили 109 007 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 026).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 1 974 118 осіб; одужали 1 514 472 особи і 40 796 людей померли.
Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca. Індія наразі заблокувала поставки вакцин.
РБК-Україна писало, що другу щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відстрочити на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла COVID-19 після першої дози.