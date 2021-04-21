ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 08:15
COVID-статистика погіршується: в Україні 12 162 нових зараження Фото: в Україні ріст нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 12 162 нових зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу:

  • госпіталізували 4 411 осіб;
  • померли 429 пацієнтів;
  • одужали 14 720 людей.

Міністр повідомив, що за вчора зробили 109 007 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 026).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 1 974 118 осіб; одужали 1 514 472 особи і 40 796 людей померли.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca. Індія наразі заблокувала поставки вакцин.

РБК-Україна писало, що другу щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відстрочити на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла COVID-19 після першої дози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19