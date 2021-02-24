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COVID в Україні: 5850 нових заражень та більше трьох тисяч госпіталізованих

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 08:17
COVID в Україні: 5850 нових заражень та більше трьох тисяч госпіталізованих Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 3 049 осіб; 152 людини померли та 3 645 осіб одужали.

За добу зробили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР - 34 351, методом ІФА - 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 639).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 317 694 особи; 1 155 422 особи одужали та 25 461 пацієнт помер.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Нагадаємо, Держкомісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин в Івано-Франківській області з 26 лютого. На території області розгорнуть блокпости, де будуть проводити температурний скринінг.

Зазначимо, в Офісі президента попереджали, що спалах коронавірусу на Прикарпатті може поширитися на сусідні регіони.

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