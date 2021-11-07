COVID в Україні: за добу 17 419 нових випадків та 449 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 5 652 особи; летальних випадків - 449; одужали - 8 520 осіб. Протестували методом ПЛР 45 120 осіб, методом ІФА - 11 802, експрес-тестами - 39 678.
Найбільше нових випадків за добу в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи; одужали - 2 512 756 осіб; летальних випадків - 72 084.