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COVID в Україні: за добу 17 419 нових випадків та 449 смертей

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 08:21
COVID в Україні: за добу 17 419 нових випадків та 449 смертей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

COVID в Україні: за добу 17 419 нових випадків та 449 смертей

За добу госпіталізували 5 652 особи; летальних випадків - 449; одужали - 8 520 осіб. Протестували методом ПЛР 45 120 осіб, методом ІФА - 11 802, експрес-тестами - 39 678.

Найбільше нових випадків за добу в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи; одужали - 2 512 756 осіб; летальних випадків - 72 084.

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