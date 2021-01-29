COVID-вакцинація в Україні: як буде працювати запис на щеплення

Записатися на щеплення від коронавірусу в Україні можна буде декількома способами. Зокрема, на вакцинацію можна буде записатися через свого сімейного лікаря.

Про це в інтерв'ю "ТСН" розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як заявив санлікар, для запису на щеплення необов'язково мати сімейного лікаря. Для запису на вакцинацію від коронавірусу буде 3 механізми.

"Там буде три механізми, як це можна буде зробити: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги", - сказав він.

За словами Ляшка, зараз в Україні розробляють спеціальний сайт, який міститиме інформацію про COVID-вакцинаціі. Також на тому сайті можна буде онлайн записатися на щеплення від коронавірусу.

"10 лютого у нас уже буде повністю протестовано модуль імунопрофілактики. І паралельно з цим буде запущено сайт. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія. Будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі то групи ризику. Будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення", - розповів санлікар.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже 15 лютого. Однак дата може змінитися, оскільки на неї впливає низка факторів.

Крім того, сьогодні парламент дозволив почати вакцинацію від коронавірусу в Україні. Нардепи схвалили законопроект про екстрене застосування COVID-вакцин.