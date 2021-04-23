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На COVID-вакцинацію мобільними бригадами записалися вже 84 компанії

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 10:03
На COVID-вакцинацію мобільними бригадами записалися вже 84 компанії Фото: щеплення робитимуть в робочих колективах (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

За 22 квітня на вакцинацію записалося 84 робочих колективи. В цих компаніях є понад 50 охочих зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

"За вчора вже записалося 84 колективи. Загалом це 10 390 осіб", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що вакцинація із цим листом очікування буде відбуватись тільки за наявності великої кількості доз вакцини, яка не використовується для пунктів щеплення. Вони будуть використовуватися мобільними бригадами, які приїжджатимуть на підприємства і робитимуть там щеплення.

"Це нам дозволить правильно і досить швидко забезпечити виконання національного плану з імунопрофілактики", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що організовані колективи, які мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19. Для цього керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки тих, хто хоче вакцинуватися.

21 квітня на сайті Кабінету міністрів опублікували Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу. Він передбачає, що до кінця року Україна отримає 21 913 316 доз вакцини. Із них за рахунок коштів держбюджету закуплені 13 913 316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз.

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