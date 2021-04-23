На COVID-вакцинацію мобільними бригадами записалися вже 84 компанії

За 22 квітня на вакцинацію записалося 84 робочих колективи. В цих компаніях є понад 50 охочих зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу .

"За вчора вже записалося 84 колективи. Загалом це 10 390 осіб", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що вакцинація із цим листом очікування буде відбуватись тільки за наявності великої кількості доз вакцини, яка не використовується для пунктів щеплення. Вони будуть використовуватися мобільними бригадами, які приїжджатимуть на підприємства і робитимуть там щеплення.

"Це нам дозволить правильно і досить швидко забезпечити виконання національного плану з імунопрофілактики", - додав Ляшко.