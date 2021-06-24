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США будуть попереджати про можливі проблеми з серцем через деякі COVID-вакцини

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США, Четвер 24 червня 2021 09:34
США будуть попереджати про можливі проблеми з серцем через деякі COVID-вакцини Фото: США будуть попереджати про можливі проблеми з серцем через деякі COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У США планують оновити офіційну інструкцію щодо щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) підлітків і молодих людей. Це пов’язано з виявленими випадками серцевих захворювань після імунізації.

Про це повідомляє AFP.

Таке рішення було прийнято після того, як органи охорони здоров'я США зафіксували 323 випадки міокардиту і перикардиту, запалення внутрішньої оболонки серця, серед людей молодше 30 років після вакцинації проти коронавірусу.

Відомо, що з 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про результати щодо п'яти випадків відсутні.

Зазначено, що випадки захворювання зафіксовані переважно серед чоловіків, більшість з випадків захворювання виникає після другої дози. Наразі немає підтверджених летальних випадків.

Статистику провели після того, як людям у віці від 12 до 29 років в США ввели понад 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer і Moderna.

"Якщо у людини розвивається перикардит після першої дози вакцини, їй слід почекати, поки симптоми не зникнуть, і проконсультуватися з лікарем, перш ніж вводити другу дозу… якщо ж у людини розвинувся міокардит їй рекомендовано відкласти щеплення другою дозою", - йдеться у повідомленні.

Хоча кількість подібних випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах.

Нагадаємо, що США додатково закуплять 200 млн доз вакцини Moderna.

За інформацією виробника вакцини можуть бути використані для первинного щеплення, в тому числі дітям, або в якості можливої ревакцинації.

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