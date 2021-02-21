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COVID-спалах на Прикарпатті: вперше поступили важкі кисневозалежні діти

Новость на русском → Івано-Франківська область, Неділя 21 лютого 2021 14:08
COVID-спалах на Прикарпатті: вперше поступили важкі кисневозалежні діти Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській областях тяжка ситуація з коронавірусом. В одну з лікарень вперше поступили важкі кисневозалежні діти.

Про це розповіла головна лікарка Олександра Косовець, передає місцеве видання "Галка".

Вона зазначила, що лікування ускладнених випадків дороговартісне, деякі препарати доводилось збирати з усіх аптек.

"Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок заняті, 6 реанімаційних заняті, розгорнули ще два додаткових", - розповіла лікарка.

Косовець вважає, що вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що в них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.

"Температура 37,1-37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", - зазначила вона.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

Також на в'їздах і виїздах з населених пунктів встановлять карантинні пости.

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