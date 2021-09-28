ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Данія рекомендує бустерну дозу для щеплених вакциною Johnson & Johnson

Новость на русском →
Копенгаген, Вівторок 28 вересня 2021 17:26
Данія рекомендує бустерну дозу для щеплених вакциною Johnson & Johnson Фото: вакцина Johnson & Johnson (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Управління охорони здоров'я Данії рекомендувало бустерну дозу для тих, хто прищепився вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. А також для груп ризику, вакцинованих іншими препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Повідомляється, що в найближчі місяці чотирьом конкретним групам буде запропонована бустерна доза - це люди старше 65 років, медичний персонал, люди з груп високого ризику і ті, хто був вакцинований однокомпонентною вакциною Johnson & Johnson.

При цьому схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків престарілих і людям з особливо ослабленою імунною системою вже зробили третій укол. Ревакцинація людей старше 85 років почнеться на цьому тижні.

"Точний час, коли ми почнемо (ревакцинацію третьої пріоритетної групи, - ред.), залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету в розглянутих групах і побічних ефектів", - йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Данії.

Однак ревакцинація для щеплених Johnson & Johnson вже підтверджена і влада рекомендує почати її з 1 жовтня. Бустерна доза буде вводитися препаратами від Pfizer або Moderna.

Нагадаємо, раніше в компанії-виробнику заявляли, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson підвищує її ефективність до 94%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус