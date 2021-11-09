Данія поверне обмеження проти COVID-19 через зростання випадків зараження, - прем'єр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен.

В останні тижні кількість випадків зараження почала стрімко зростати. За останній тиждень середньодобовий показник кількості нових заражень досяг 2 111, а кількість госпіталізацій повернулася до рівня початку року. За весь час пандемії в Данії виявлено понад 400 000 випадків захворювання, померло понад 2 700 пацієнтів з COVID-19.

Наприкінці вересня добова кількість нових випадків зараження COVID-19 в країні опустилася нижче 300, а кількість госпіталізацій становила менше 100 в день. Враховуючи високий рівень вакцинації (понад 75%), влада вирішила зняти всі обмеження, в тому числі обов'язкове носіння масок в громадських місцях.

Тепер влада планує повернути обов'язкове носіння масок в громадських місцях, а також систему пропуску за "ковідними паспортами".