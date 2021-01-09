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Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 00:08
Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я випустить "паспорт вакцини проти Covid-19" на початку цього року.

Про це пише The Local.

Очікується, що паспорти вакцинації будуть необхідні для тих, хто подорожує за кордон.

"Ми очікуємо, що від інших країн може знадобитися надати документальне підтвердження вакцинації (Covid-19) при в'їзді. Можна використовувати данський паспорт вакцини", - заявили в міністерстві.

Ще одна сфера, яка може виграти від цієї концепції, - це фестивалі та інші заходи з відвідуваністю в кілька тисяч людей. Паспорта вакцинації можуть вимагати, щоб запобігти спалаху хвороби через проведення заходу.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії через погіршення ситуації з коронавірусом вирішило обмежити в'їзд з усіх країн світу.

Нагадаємо, до цього Данія забороняла в'їзд в країну з Південної Африки, де поширюється новий штам коронавіруса.

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