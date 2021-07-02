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Що робити, якщо не кличуть на друге щеплення від COVID: відповідь МОЗ

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 15:34
Що робити, якщо не кличуть на друге щеплення від COVID: відповідь МОЗ Фото: що робити, якщо не покликали на друге щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України розповіло, що робити, якщо щеплених першою дозою COVID-вакцини не кличуть на повторне щеплення. У МОЗ пояснили, з чим пов'язані такі проблеми з викликом на другу дозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Як пояснили в МОЗ, інформація про запис на щеплення від коронавірусу зберігається на рівні центральної бази даних електронної системи Е-Здоров'я та з дозволу пацієнта доступна відповідним медпрацівникам.

"Тому якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу", - зазначають в міністерстві.

Однак, якщо інформація про отримання першої дози вакцини не потрапила до електронної системи, то пацієнт має декілька варіантів дій.

Якщо щеплений має паперову довідку про першу дозу, то він має звернутися до сімейного лікаря або ж до закладу, де його вакцинували, щоб відповідальна особа внесла інформацію до системи. Якщо довідки немає, то потрібно зателефонувати в контакт-центр системи Е-Здоров'я або контакт-центр МОЗ.

У випадку, якщо дані про щепленого були внесені у систему з помилкою, то можна попросити медпрацівника внести корективи під час отримання другої дози. Також можна звернутися до сімейного лікаря, щоб той виправив помилку в системі.

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