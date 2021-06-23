"Дельта" штам до кінця серпня становитиме 90% нових випадків зараження в Європі

"Дельта" штам коронавірусу більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.

"Виходячи з наявних наукових даних, штам "Дельта" більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти, і, за нашими оцінками, до кінця серпня він становитиме 90% всіх вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють в Європейському Союзі", - заявив він.

Аммон також зазначив, що попередні дані показують, що "Дельта" штам може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних в цей час вакцин.

"Цілком імовірно, що штам "Дельта" буде широко циркулювати протягом літа, особливо серед молодих людей, не охоплених вакцинацією. Це може призвести до ризику зараження більш вразливих людей, які можуть захворіти на важку хворобу і померти, якщо вони не будуть повністю щеплені", - підкреслив директор Європейського центру.