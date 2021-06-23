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"Дельта" штам до кінця серпня становитиме 90% нових випадків зараження в Європі

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ЄС, Середа 23 червня 2021 20:33
"Дельта" штам до кінця серпня становитиме 90% нових випадків зараження в Європі Фото:" Дельта " штам до кінця серпня становитиме 90% нових випадків зараження в Європі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Дельта" штам коронавірусу більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.

Про це заявив директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон, передає прес-служба ECDC.

"Виходячи з наявних наукових даних, штам "Дельта" більш трансмісивний, ніж інші циркулюючі варіанти, і, за нашими оцінками, до кінця серпня він становитиме 90% всіх вірусів SARS-CoV-2, що циркулюють в Європейському Союзі", - заявив він.

Аммон також зазначив, що попередні дані показують, що "Дельта" штам може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних в цей час вакцин.

"Цілком імовірно, що штам "Дельта" буде широко циркулювати протягом літа, особливо серед молодих людей, не охоплених вакцинацією. Це може призвести до ризику зараження більш вразливих людей, які можуть захворіти на важку хворобу і померти, якщо вони не будуть повністю щеплені", - підкреслив директор Європейського центру.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні виявили два випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Детальніше про цей варіант читайте в матеріалі РБК-Україна "Штам "Дельта". Чим небезпечна мутація COVID і як до нього готується Україна".

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