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"Дельта"-штам коронавірусу вже в Словаччині. Він потрапив туди з Росії

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Словаччина, Середа 23 червня 2021 14:08
"Дельта"-штам коронавірусу вже в Словаччині. Він потрапив туди з Росії Фото: у Словаччині зафіксували перший випадок "дельта"-штаму коронавірусу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Словаччині зафіксували перший випадок "дельта"-штаму коронавірусу. Його виявили у громадянина, котрий прибув із Росії

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ян Мікас, передає Dennikn.sk.

За його словами, інфікований не був госпіталізований до лікарні. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

"Дельта"-штам коронавірусу виявлений у громадянина, який прибув до Словаччини з Росії. Нині він знаходиться на самоізоляції. Передбачається, що дана особа могла заразитися під час відвідування футбольного матчу в Санкт-Петербурзі. Це перший випадок виявлення даного штаму в Словаччині ", - сказав Ян Мікас.

Як зазначає МОЗ Словаччини, за минулу добу в країні було виявлено 35 випадків коронавірусу. В цілому за час пандемії в країні померли 12,5 тисячі осіб.

Перше щеплення від COVID-19 в Словаччині отримали 1,9 млн людей, а друге - 1,4 млн.

Нагадаємо, що в дев'ятьох країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta.

Додамо, що цей штам може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

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