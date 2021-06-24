"Дельта" в Україні: Ляшко заявив, що вакциновані громадяни захищені
Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжкішим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.
"Перебіг тяжкіший. Усі профілактичні заходи працюють. Тест-системи працюють і виявляють цей штам", - запевнив глава МОЗ.
Також він відповів і на питання щодо лікування.
"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - підкреслив Ляшко.
Нагадаємо, 23 червня відбулася нарада Ради національної безпеки і оборони України, на якій обговорили поширення штаму коронавірусу "Дельта" у світі й пов'язані з ним загрози.
Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.
Відзначимо, директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон підкреслив, що до кінця серпня даний штам становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.