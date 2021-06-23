Від Дельти до Лямбди: у ВООЗ прогнозують появу стійких до вакцин штамів COVID
Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі них можуть виявитися стійкими до вакцин.
Про це Набарро сказав у ефірі Sky News.
"Цю появу варіантів ми спостерігаємо у всьому світі. Вони продовжуватимуть з'являтися. Ми перейдемо від Дельти до Лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це спричинить проблеми", - вважає Набарро.
Він зазначив, що поява нових штамів є закономірним процесом. "Це частина життя, нам потрібно швидко їх нейтралізувати, нам потрібно швидко рухатися. Якщо ми бачимо їх у певному місці, нам потрібно вибудувати управління варіантами в тому, що ми називаємо нашою стратегією готовності до COVID. Це стане нашою даністю на найближче майбутнє", - додав Набарро.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 22 червня висловила занепокоєння тим, що країни пом'якшують карантинні обмеження через футбольні матчі на Євро-2020. В організації зазначають, що в деяких регіонах вже спостерігається зростання кількості випадків.