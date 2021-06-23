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Від Дельти до Лямбди: у ВООЗ прогнозують появу стійких до вакцин штамів COVID

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Світ, Середа 23 червня 2021 12:04
Від Дельти до Лямбди: у ВООЗ прогнозують появу стійких до вакцин штамів COVID Фото: у ВООЗ прогнозують появу стійких до вакцин штамів COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро спрогнозував появу нових небезпечних варіантів коронавірусу. Він вважає, що деякі них можуть виявитися стійкими до вакцин.

Про це Набарро сказав у ефірі Sky News.

"Цю появу варіантів ми спостерігаємо у всьому світі. Вони продовжуватимуть з'являтися. Ми перейдемо від Дельти до Лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це спричинить проблеми", - вважає Набарро.

Він зазначив, що поява нових штамів є закономірним процесом. "Це частина життя, нам потрібно швидко їх нейтралізувати, нам потрібно швидко рухатися. Якщо ми бачимо їх у певному місці, нам потрібно вибудувати управління варіантами в тому, що ми називаємо нашою стратегією готовності до COVID. Це стане нашою даністю на найближче майбутнє", - додав Набарро.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 22 червня висловила занепокоєння тим, що країни пом'якшують карантинні обмеження через футбольні матчі на Євро-2020. В організації зазначають, що в деяких регіонах вже спостерігається зростання кількості випадків.

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