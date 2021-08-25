ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В День незалежності 20 тисяч українців вакцинувалися від COVID 

Новость на русском →
Середа 25 серпня 2021 09:07
В День незалежності 20 тисяч українців вакцинувалися від COVID  Фото: в Україні 24 серпня вакцинували 20 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні вакцинували 20 739 людей від коронавірусу за добу 24 серпня. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані - 12 467 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Протягом доби працювали 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення, 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу - 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 192 128 людей.

Загалом проведено 8 300 200 щеплень.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус