Десятки виробників зроблять дешеву версію таблетки Merck від COVID для бідних країн
Десятки фірм виготовлятимуть дешевшу версію таблеток Merck від COVID. Їх планують поставляти до бідних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство, що підтримується ООН, уклало угоду з майже 30 виробниками лікарських засобів на виробництво недорогих версій таблеток "Молнупіравір" від COVID-19 компанії Merck & Co (MRK.N). Їх постачатимуть для бідніших країн, розширюючи доступ до ліків у боротьбі з пандемією.
Угода з Merck розширить виробництво за рахунок збільшення кількості компаній, які будуть виробляти ліки. Нова угода дозволяє 27 виробникам з Індії, Китаю та інших країн Африки, Азії та Близького Сходу виробляти інгредієнти та готові ліки.
Згідно з результатами клінічних випробувань, противірусна таблетка, яка у грудні отримала екстрене схвалення в США, знижує кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 30%.
Нагадаємо, таблетки "Молнупіравір" від коронавірусу можуть захищати від штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19. Так заявили у компанії виробника.