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Десятки виробників зроблять дешеву версію таблетки Merck від COVID для бідних країн

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Четвер 20 січня 2022 15:30
Десятки виробників зроблять дешеву версію таблетки Merck від COVID для бідних країн Фото: для бідних країн виготовлятимуть дешевші аналоги Merck (pharmaceutical-technology.com)
Автор: Іванна Шовкун

Десятки фірм виготовлятимуть дешевшу версію таблеток Merck від COVID. Їх планують поставляти до бідних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство, що підтримується ООН, уклало угоду з майже 30 виробниками лікарських засобів на виробництво недорогих версій таблеток "Молнупіравір" від COVID-19 компанії Merck & Co (MRK.N). Їх постачатимуть для бідніших країн, розширюючи доступ до ліків у боротьбі з пандемією.

Угода з Merck розширить виробництво за рахунок збільшення кількості компаній, які будуть виробляти ліки. Нова угода дозволяє 27 виробникам з Індії, Китаю та інших країн Африки, Азії та Близького Сходу виробляти інгредієнти та готові ліки.

Згідно з результатами клінічних випробувань, противірусна таблетка, яка у грудні отримала екстрене схвалення в США, знижує кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 30%.

Нагадаємо, таблетки "Молнупіравір" від коронавірусу можуть захищати від штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19. Так заявили у компанії виробника.

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