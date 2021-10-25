У дитячій лікарні Житомира відкрили COVID-відділення

У міській дитячій лікарні Житомира розгорнули COVID-відділення. Там прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх пацієнтів.

За інформацією міськради, у відділенні нараховується 40 ліжок. Так, минулої доби туди вже госпіталізували одну дитину.

Зокрема, у лікарні перебуває 8 дітей, у яких виявили коронавірус.

Як додають у прес-центрі, за останню добу до житомирських лікарень госпіталізували 30 людей з COVID-19.

Станом на сьогоднішній ранок, на стаціонарному лікуванні у медзакладах міста знаходиться 483 людини.