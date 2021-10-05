В "Дії" з'являться нові COVID-сертифікати: про які йде мова

В Україні розпочали тестування нових COVID-сертифікатів. Зокрема, мова йде цифрові про документи в "Дії", які засвідчуватимуть результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра цифрової трансформації України Олексія Вискуба під час брифінгу.

"Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в "Дії". Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих хто перехворів коронавірусом", - розповів Вискуб.

За його словами, в Україні найближчим часом будуть фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС - це сертифікати вакцинації, тестування та одужання від COVID-19.