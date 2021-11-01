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У "Дія" за 4 дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів

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Понеділок 01 листопада 2021 16:46
У "Дія" за 4 дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів Фото: в "Дія" за 4 дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів (diia.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У додатку та на державному порталі "Дія" всього за 4 дні сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців. Всього додатком користуються 9 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко - за 10 днів. Такий зліт пов'язаний з COVID-сертифікатами. Тільки за останні 4 дні був згенерований мільйон документів. Загальна кількість становить вже 5 мільйонів і продовжує зростати", - написав він.

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