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"Для цього не потрібний стадіон": Радуцький критикує області, які не відкривають центри вакцинації

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Четвер 10 червня 2021 13:49
"Для цього не потрібний стадіон": Радуцький критикує області, які не відкривають центри вакцинації Фото: центри вакцинації не відкрили ще половина областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Майже у половині регіонів відкриття центрів вакцинації взагалі не відбувається. Через це люди з одних областей вирушають вакцинуватись до інших.

Про це розповів в Facebook голова Комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він нагадав, що для відкриття центру вакцинації "необов’язково потрібен стадіон чи виставковий комплекс".

"МОЗ передбачив 5 типів таких форматів вакцинації "вихідного дня": починаючи від великих приміщень, де є можливість вакцинувати 6 тисяч осіб на добу, і до пунктів з кількома бригадами, розрахованих на 200-300 людей", - наголошує Радуцький.

За його словами, всі регіональні департаменти охорони здоров’я отримали відповідні рекомендації та мають достатьньо вакцин.

"Підштовхнути місцеву владу до активнішої позиції можуть депутати-мажоритарники. Звертаюся до колег - тисніть на ваших мерів та голів ОТГ. Відкрити пункт щеплення за бажання можна навіть у громадській приймальні народного депутата!", - заявив нардеп.

Нагадаємо, в Україні 12-13 червня центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах. МОЗ опублікувало список, де можна зробити щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

РБК-Україна, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб. Вони працювали в 12 містах.

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