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Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 10:14
Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід" Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід". Це препарат для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.

"Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією "Пфайзер" про основні умови закупівлі інноваційних ліків " Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

"У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89 % та на 85 %, якщо лікування починати протягом п'яти днів", - повідомив міністр.

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