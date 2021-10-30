Два дні до локдауну. Де можна вакцинуватися в Києві

Вже з 1 листопада Київ перейде до "червоної" зони карантину, де діють найбільш жорсткі обмеження. Обійти нові обмеження можна лише за умови вакцинації від коронавірусу чи при наявності тесту.

РБК-Україна розповідає, де у Києві вакцинують від коронавірусу та як записатися на щеплення.

Де можна вакцинуватися у Києві

Вакцинуватися від коронавірусу можна у кабінетах щеплення при медичних закладах столиці. Також щеплення від COVID можна отримати у центрах вакцинації, які відкриті на території київських ТРЦ:

"Блокбастер", просп. Степана Бандери, 36 (понеділок-п’ятниця з 11:00 до 17:00, понеділок-четвер з 17:00 до 21:00);

"Ретровіль" проспект Правди, 47 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 15:00, субота-неділя з 12:00 до 17:00)

"Епіцентр К" Голосіївського району, вул. Кільцева дорога, 1-Б (з 11:00 до 17:00);

"Епіцентр К" Оболонського району, вул. Полярна, 20-Д (парні дні з 13:00 до 19:00, непарні дні з 11:00 до 17:00);

"Епіцентр К" Оболонського району, вулиця Степана Бандери, 11-А (з 11:00 до 17:00);

"Епіцентр К" Дарницького району, вул. Григоренко, 40 (понеділок-п’ятниця з 13:00 до 18:30, субота-неділя - з 11:00 до 17:00);

"Епіцентр К" Дніпровського району, вул. Братиславська, 11 (з 11:00 до 19:00);

"Епіцентр К" Святошинського району, вул. Берковецька, 6 (з 11:00 до 17:00);

"Ocean Plaza" Голосіївського району, вул. Антоновича, 176 (з 11:00 до 21:00);

"Рівер Молл" Дніпровського району, Дніпровська Набережна, 12 (з 11:00 до 17:00);

"SKY MALL" Дніпровського району, вул. Шухевича, 2-Т (з 11:00 до 16:00);

"Cosmo MultiMall" Солом’янського району, вул. Гетьмана, 62 (з 11:00 до 16:00);

"New Way" Дарницького району, вул. Вербицького, 1 (з 11:00 до 17:00);

"Smart Plaza" Шевченківський район, просп. Перемоги, 24 (з 11:00 до 17:00);

"Дрім Таун-2" Оболонського району, Оболонський проспект, 21 (з 14:00 до 18:00);

"Ашан" Оболонського району, просп. Степана Бандери, 15-А (з 10:00 до 17:00);

"Академ СІТІ" Святошинського району, вул. Палладіна, 16 (понеділок-субота з 10:00 до 17:00)

"ART MALL" Голосіївського району, вул. Заболотного, 37 (з 10:00 до 16:00);

"Аркадія» Солом’янського району, вул. Борщагівська, 154-А (з 12:00 до 17:00 щоденно);

"Гулівер" Печерського району, Спортивна площа, 1-А (з 11:00 до 18:00).

Крім того, пункти вакцинації від коронавірусу відкриті у Центрах надання адміністративних послуг:

Дарницький район - вул. С. Олійника, 21 (з 10:00 до 17:00);

Голосіївський район - просп. Голосіївський, 42 (з 10:00 до 17:00);

Дніпровський район - вул. Харківське шосе, 18 (з 10:00 до 17:00);

Солом'янський район - просп. Повітрофлотський, 41 (з 10:00 до 17:00);

Святошинський район - просп. Перемоги, 97 (з 10:00 до 17:00);

Деснянський район - просп. Маяковського, 29 (з 10:00 до 17:00);

Оболонський район - вул. Маршала Тимошенка, 16 (з 10:00 до 17:00).

Ще один пункт вакцинації працює у військовому комісаріаті Святошинського району. Там можна отримати щеплення у вівторок та четвер.

Як записатися на щеплення

Записатися на вакцинацію від коронавірусу можна за допомогою сервісу Helsi. Там можна обрати найбільш підходящий пункт чи центр вакцинації, час та вакцину, якою хочете отримати щеплення.

Водночас у центрах вакцинації є жива черга, для тих, хто не зміг записатися на щеплення завчасно.