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Дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 09:02
Дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців Фото: дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу 18,9 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу. При цьому загалом кількість щеплених двома дозами наближається до 15 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора, 13 лютого 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу - 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, а бустерну - 4 204.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини.

З них отримали першу дозу - 15 577 692 людини, отримали дві дози - 14 958 214 людей, додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну - 567 242. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Нагадаємо, українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку.

Додамо, минулого тижня тисячу за вакцинацію почали виплачувати підліткам.

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