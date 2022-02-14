Дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців
В Україні за минулу добу 18,9 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу. При цьому загалом кількість щеплених двома дозами наближається до 15 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
В Україні за вчора, 13 лютого 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу - 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, а бустерну - 4 204.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини.
З них отримали першу дозу - 15 577 692 людини, отримали дві дози - 14 958 214 людей, додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну - 567 242. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.
Нагадаємо, українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку.
Додамо, минулого тижня тисячу за вакцинацію почали виплачувати підліткам.