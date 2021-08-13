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Дві області України мають високі показники госпаталізацій COVID-хворих

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 09:28
Дві області України мають високі показники госпаталізацій COVID-хворих Фото: дві області України мають високі показники госпаталізацій COVID-хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Івано-Франківській та Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, Івано-Франківська область демонструє високу динаміку госпіталізацій хворих з коронавірусом. За останніми даними, цей показник наразі у даному регіоні складає 70,2%, а днем раніше становив 80,0%.

Крім цього показник динаміки COVID-госпіталізацій у Тернопільській області тривалий час перевищує допустиму норму. У регіоні цей показник наразі зупинився на позначці 72,2%, хоча раніше коливався в межах 55,6-86,7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу госпіталізували 613 осіб з коронавірусом.

Додамо, що МОЗ зареєстрував 1263 нових випадки заражень COVID-19.

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