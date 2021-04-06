Подвійний мутант: в Індії з'явився новий штам коронавірусу

В Індії виявили новий штам коронавірусу. Цей варіант назвали "подвійний мутант", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплюватися до клітин.

Новий штам виявили вчені з лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету, а виник він в Індії. Вже відомо, щонайменше, семи випадках індійського варіанту коронавіруса.

Одна з мутацій індійського штаму схожа на варіант, який вперше був виявлений в Каліфорнії. Друга мутація схожа на бразильський і південноафриканський коронавірус.

Доктор Пітер Чин-Хонг з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско та експерт з інфекційних захворювань назвав цей варіант "менш поблажливим". Він вважає, що індійський варіант коронавірусу може бути більш заразним.

"Ймовірно, він буде більш передаватися з біологічної точки зору, оскільки дві мутації діють на рецептор-зв'язуючий домен вірусу, але на сьогоднішній день офіційних досліджень передачі не проводилося", - йдеться в повідомленні.