У двох містах Індії пом'якшують карантин на тлі зменшення випадків COVID

В індійських містах Делі і Мамбуї почнуть пом'якшувати карантинні обмеження. Рішення було прийнято у зв'язку зі зменшенням нових випадків зараження коронавірусом.

За словами головного міністра Делі Арвінда Кеджрівала, локдаун в столиці Індії триватиме, проте з деякими послабленнями в обмеженнях. Зокрема, ринки і торгові центри будуть відкриватися на парній і непарній основі. Він також сказав, що з Понеділка метро Делі відновить роботу з 50% пропускною спроможністю.

У суботу в Делі виявили близько 400 випадків зараження COVID-19, тим часом при введенні локдауна сім тижнів тому на добу реєстрували близько 25 тисяч випадків щодня.

Крім того, влада штату Махараштра, де знаходиться місто Мумбаї, оголосила про план по зняттю карантину в п'ять етапів - залежно від рівня захворюваності і заповнюваності лікарняних ліжок. Якщо рівень захворюваності в місті буде менше 5%, а в лікарнях зайнято менше 25% місць, буде дозволено відкрити всі магазини, ресторани, торгові центри.

При рівні захворюваності більше 20% в силі залишаються жорсткі обмеження на переміщення.