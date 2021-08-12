У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

Станом на сьогодні, 12 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Проте в Івано-Франківській та Тернопільській області тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%, хоча напередодні був у межах 27,9-31,8%.

При цьому у Тернопільській області вже тривалий час даний показник перевищує допустиму норму. Він нараз становить 55,6%.

Хоча днями раніше в даному регіоні показник динаміки COVID-госпіталізацій долав позначку у 115,4%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.