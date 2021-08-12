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У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 14:03
У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій Фото: у двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 12 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Проте в Івано-Франківській та Тернопільській області тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%, хоча напередодні був у межах 27,9-31,8%.

При цьому у Тернопільській області вже тривалий час даний показник перевищує допустиму норму. Він нараз становить 55,6%.

Хоча днями раніше в даному регіоні показник динаміки COVID-госпіталізацій долав позначку у 115,4%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу госпіталізували 588 осіб.

Додамо, що в країні виявили 1247 нових випадків коронавірусу.

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