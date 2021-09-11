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У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

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Субота 11 вересня 2021 09:28
У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій Фото: дві області в Україні не відповідають "зеленій зоні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на ранок, 11 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у двох регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.

Крім того, у Львівській області близько двох тижніі спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса. При цьому госпіталізовані 1 102 людини.

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