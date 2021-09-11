У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

Станом на ранок, 11 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у двох регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.

Крім того, у Львівській області близько двох тижніі спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%