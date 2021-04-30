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Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за держкошт після ускладнень COVID-19

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 17:29
Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за держкошт після ускладнень COVID-19 Фото: понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за держрахунок після COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за державний кошт після ускладнень COVID-19. Такі дані за підсумками першого кварталу цього року.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстрахування.

"За кошти Фонду соціального страхування медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів було забезпечено 2 138 застрахованих осіб і їх дітей", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що право на проходження курсу відновного лікування на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду мають усі офіційно працевлаштовані особи. Підставою для направлення є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що повертає українцям право отримувати матеріальну допомогу з ФСС - лікарняні. Виплати були скасовані через законодавчу колізію.

Нагадаємо, в Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації.

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