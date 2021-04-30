Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за держкошт після ускладнень COVID-19

Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за державний кошт після ускладнень COVID-19. Такі дані за підсумками першого кварталу цього року.

"За кошти Фонду соціального страхування медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів було забезпечено 2 138 застрахованих осіб і їх дітей", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що право на проходження курсу відновного лікування на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду мають усі офіційно працевлаштовані особи. Підставою для направлення є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.