Джилл Байден вирушила по США із закликом зробити щеплення від COVID-19

Дружина президента США Джилл Байден вирушила в подорож по країні із закликом до американців пройти вакцинацію від коронавірусу . Вона відвідала штати, де вакцинація пройшла не дуже успішно.

Перша леді США приділила увагу таким штатам, як Міссісіпі і Теннессі. саме в них зареєстровано найменшу кількість американців, вакцинованих від коронавірусу. За даними Департаменту охорони здоров'я штату, близько 30% всього населення Міссісіпі повністю вакциновано.

Прибувши в Міссісіпі Джилл Байден закликала жителів штату вакцинуватися від коронавірусу. За її словами дуже важливо відвідувати такі Штати, як Міссісіпі і Теннессі, тому що нинішніх показників вакцинації в них "просто недостатньо".

"Ось чому Білий дім сказав: Джилл, будь ласка, ти можеш поїхати в Міссісіпі?' Тому що президент, Білий дім, наша адміністрація, ми піклуємося про вас, ми піклуємося про людей Міссісіпі. Ми хочемо, щоб вони були в безпеці. Ми хочемо, щоб вони були здоровими", - розповідає Байден.

Пізніше Байден підтримала американців, які робили щеплення в Нешвіллі, штаті Теннессі. Там пройшов концерт Бреда Пейслі. Також людей вакцинували прямо на вулиці, організувавши центр вакцинації.

Виступаючи в Нешвіллі Байден зазначила, що тільки троє з 10 жителів Теннессі пройшли вакцинацію.

"Вакцини - це єдиний спосіб повернутися до відкритих мікрофонів, музичних фестивалів та концертів, які роблять це місто таким особливим", - сказала Байден.