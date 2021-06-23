Джилл Байден вирушила по США із закликом зробити щеплення від COVID-19
Дружина президента США Джилл Байден вирушила в подорож по країні із закликом до американців пройти вакцинацію від коронавірусу. Вона відвідала штати, де вакцинація пройшла не дуже успішно.
Про це повідомляє АВС News.
Перша леді США приділила увагу таким штатам, як Міссісіпі і Теннессі. саме в них зареєстровано найменшу кількість американців, вакцинованих від коронавірусу. За даними Департаменту охорони здоров'я штату, близько 30% всього населення Міссісіпі повністю вакциновано.
Прибувши в Міссісіпі Джилл Байден закликала жителів штату вакцинуватися від коронавірусу. За її словами дуже важливо відвідувати такі Штати, як Міссісіпі і Теннессі, тому що нинішніх показників вакцинації в них "просто недостатньо".
"Ось чому Білий дім сказав: Джилл, будь ласка, ти можеш поїхати в Міссісіпі?' Тому що президент, Білий дім, наша адміністрація, ми піклуємося про вас, ми піклуємося про людей Міссісіпі. Ми хочемо, щоб вони були в безпеці. Ми хочемо, щоб вони були здоровими", - розповідає Байден.
Пізніше Байден підтримала американців, які робили щеплення в Нешвіллі, штаті Теннессі. Там пройшов концерт Бреда Пейслі. Також людей вакцинували прямо на вулиці, організувавши центр вакцинації.
Виступаючи в Нешвіллі Байден зазначила, що тільки троє з 10 жителів Теннессі пройшли вакцинацію.
"Вакцини - це єдиний спосіб повернутися до відкритих мікрофонів, музичних фестивалів та концертів, які роблять це місто таким особливим", - сказала Байден.
Пейслі приєднався до закликів і зазначив, що вірус сильно вдарив по спільноті виконавців кантрі-музики. За його словами, уродженці Міссісіпі Чарлі Прайд і Джон Прайн, померли від коронавірусу до того, як була створена вакцина.
Нагадаємо, у США не встигають вакцинувати потрібну кількість американців, як це було заплановано президентом. Зараз одну дозу вакцини отримали 70% населення США, хоча планувалося, що до 4 липня вакцинують таку кількість двома дозами.