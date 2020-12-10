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Ефект вакцини від COVID-19 діятиме понад півроку, - МОЗ

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 23:00
Ефект вакцини від COVID-19 діятиме понад півроку, - МОЗ Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що ефект вакцини від коронавірусу після введення буде тривати щонайменше 6-9 місяців. Однак, на його думку, ця тривалість буде довшою.

Про це Ляшко сказав в коментарі "ТСН".

Він пояснив, що антитіла, які з'являться в людини після проведення комплексу щеплень, поступово зникатимуть, але це не значить, що в організму не буде імунної відповіді.

"Він (організм - ред.) ще довго на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник. Я впевнений він триватиме довше 3 місяців", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України має в середині грудня подати другу заявку на отримання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Очікується, що Україна безкоштовно отримає вакцину для 4 млн громадян.

Крім того, Україна попросила Канаду допомогти в отриманні партії вакцини від коронавірусу. Напередодні Канада закупила вакцину у кількості, якої вистачить на п'ять вакцинацій всього населення.

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