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Ефективний проти "Омикрона". В Японії почалися COVID-тести препарату від паразитів

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Токіо, Понеділок 31 січня 2022 16:51
Ефективний проти "Омикрона". В Японії почалися COVID-тести препарату від паразитів Фото: в Японії тестують новий препарат проти "Омікрона" (Sylvain Lefevre/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

В Японії почалися клінічні дослідження антипаразитарного препарату "івермектин". За заявами фармацевтичної компанії Kowa, він показав противірусний ефект проти штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, згідно з заявою Kowa, "івермектин" показав противірусний ефект проти "Омікрону" та інших варіантів коронавірусу в доклінічних дослідженнях. Інших подробиць компанія не надала.

Також повідомляється, що компанія працює з Університетом Кітасато (Токіо) над тестуванням препарату, який використовується для лікування тварин і людей від паразитів, в якості потенційного засобу від COVID-19.

Зазначимо, раніше Федеральне управління з лікарських засобів США, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський регулятор застерігали від використання "івермектину" для лікування COVID.

Відзначимо, "івермектин" застосовується для лікування від таких паразитарних захворювань, як головні воші, короста, онхоцеркоз (річкова сліпота), стронгілоїдоз, трихоцефалез, аскаридоз і елефантіаз. Також широко застосовується у ветеринарії.

У 2015 році вчені Вільям Кемпбелл і Сатосі Омура отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття "івермектину". Засіб було відкрито ще в 1975 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експериментальний пероральний препарат "молнупіравір" компанії Merck показав ефективність проти "Омікрона".

У січні його зареєстрували в Україні для екстреного застосування.

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