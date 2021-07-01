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Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів: нові вимоги

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Єгипет, Четвер 01 липня 2021 15:19
Єгипет оновив правила в'їзду для вакцинованих туристів: нові вимоги Фото: Єгипет оновив правила в'їзду в країну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Єгипет через поширення нових штамів коронавірусу вирішив оновити правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 туристів. Зокрема, тепер у пасажирів, що прибувають з певних країн, будуть перевіряти сертифікати про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу повинні бути видані тільки затвердженими лабораторіями та мати QR-код.

Сертифікати будуть перевіряти у туристів, які за останні 14 днів до прибуття в Єгипет були в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці.

Туристи, які прямують з цих країн, також повинні пройти швидкий ПЛР-тест після прибуття в Єгипет. У разі позитивного результату, вони будуть переведені до медичного закладу.

Іншим туристам теж потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.

Єгипет приймає всі схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським регулятором вакцини від коронавірусу, а саме:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac;
  • Sputnik.

Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту після прибуття.

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