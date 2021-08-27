Третя доза вакцини від COVID. Експерт розповів про нове щеплення для українців
Вчені все ще не дійшли спільного рішення щодо потреби бустерної вакцинації від коронавірусу всього населення. Україна буде розглядати можливість введення бустерного щеплення, коли буде достатньо наукових даних.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
Як пояснив експерт, в Ізраїлі, наприклад, бустерну дозу вакцини запропонували людям похилого віку та тим, хто має супутні захворювання і серйозні патології, оскільки препарати, які вони приймають, знижують ефективність щеплення.
"У США також прийняли рішення, що, можливо, з вересня почнуть введення третьої дози для тих, хто вже був вакцинований раніше. Але чи потрібно це робити універсально всім - це питання ще вивчається і навколо нього йде багато суперечок серед експертів", - сказав Лапій.
Експерт зазначає, що кращої ефективності вакцин можна досягти збільшенням інтервалу між першим та другим щепленням, тому, на його думку, це може стати заміною бустерної вакцинації.
"Сьогодні є чимало публікацій і наукових даних про те, що збільшення інтервалу між першою і другою дозою забезпечує більш сильну імунну відповідь і кращий захист. І, можливо, в майбутньому буде стояти питання не про третю дозу для вакцини від Pfizer-BioNTech, а про збільшення інтервалу між першою і другою дозою", - додав він.
Україна, як нагадав Лапій, збільшила інтервал між дозами вакцини AstraZeneca, а зараз відстежує, чи дало це результат і чи потрібно вводити третю дозу вакцини для груп ризику.
"Можливо, при такій схемі вакцинації не буде необхідності вводити третю дозу. Ми будемо приймати рішення, коли буде достатня кількість наукових даних", - зазначив експерт.