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Експерти в США схвалили використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років

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США, Середа 27 жовтня 2021 01:49
Експерти в США схвалили використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років Фото: експерти рекомендували FDA використання вакцини Pfizer для дітей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США група незалежних експертів рекомендувала Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За використання вакцини проголосувало 17 експертів, при цьому тільки одна людина утрималася. Комітет експертів FDA складається з незалежних вчених - імунологів, експертів з інфекційних захворювань, педіатрів.

Відзначається, що рекомендації цього комітету не обов'язкові до виконання і FDA повинен прийняти власне рішення, але регулятор часто прислухається до порад своїх експертів. Якщо FDA прийме ствердне рішення, то справа залишиться за Центром США з контролю і профілактики захворювань (CDC), консультаційна група якого збереться на наступному тижні. Якщо FDA і CDC офіційно дозволять використання Pfizer для дітей, то вакцинація може початися вже в листопаді місяці.

Дозвіл на вакцинацію дасть можливість США захистити від коронавірусу 28 мільйонів дітей, які також серйозно хворіють, у них розвиваються ускладнення і діти не захищені від штаму "Дельта". Експерти запевняють, що користь від щеплень значно перевищує ризики.

"Це восьмий за величиною вбивця дітей у цій віковій групі за останній рік. Використання цієї вакцини запобіжить смерть, запобіжить госпіталізацію і запобіжить значні довготермінові несприятливі наслідки у дітей", - заявила педіатричний експерт з вакцин CDC і член комісії Аманда Кін.

Нагадаємо, що виробники вакцини Pfizer і BioNTech запросили дозвіл на використання своєї вакцини для дітей в Європі. Для цього вони надали EMA всі дані про вакцину та дослідження.

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