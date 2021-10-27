Експерти в США схвалили використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років

В США група незалежних експертів рекомендувала Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволити використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За використання вакцини проголосувало 17 експертів, при цьому тільки одна людина утрималася. Комітет експертів FDA складається з незалежних вчених - імунологів, експертів з інфекційних захворювань, педіатрів.

Відзначається, що рекомендації цього комітету не обов'язкові до виконання і FDA повинен прийняти власне рішення, але регулятор часто прислухається до порад своїх експертів. Якщо FDA прийме ствердне рішення, то справа залишиться за Центром США з контролю і профілактики захворювань (CDC), консультаційна група якого збереться на наступному тижні. Якщо FDA і CDC офіційно дозволять використання Pfizer для дітей, то вакцинація може початися вже в листопаді місяці.

Дозвіл на вакцинацію дасть можливість США захистити від коронавірусу 28 мільйонів дітей, які також серйозно хворіють, у них розвиваються ускладнення і діти не захищені від штаму "Дельта". Експерти запевняють, що користь від щеплень значно перевищує ризики.