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Еквадор запускає 100-денний план вакцинації: уряд йде на крайні заходи

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Еквадор, Середа 02 червня 2021 02:59
Еквадор запускає 100-денний план вакцинації: уряд йде на крайні заходи Фото: в Еквадорі стартує масова вакцинація населення (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Еквадорі стартує 100-денний план вакцинації населення від коронавірусу. Однак в уряді вже визнали, що через нестачу вакцини можуть виникнути проблеми.

Про це повідомляє Reuters.

В рамках плану, в країні хочуть вакцинувати від коронавірусу 9 мільйонів чоловік. Це потрібно для пожвавлення економіки шляхом боротьби з пандемією. Ініціатором масової вакцинації виступив президент Гільєрмо Лассо.

Однак, в уряді вже визнали, що в країні недостатньо вакцини для досягнення цієї мети. Всі плани залежать від поставок вакцин з-за кордону.

Вакцинація від коронавірусу в Еквадорі почалася ще в січні, проте при колишньому президенті Леніні Морено вона просувалася повільно. Сам Лассо вступив на посаду 24 травня і почав вирішувати проблему нестачі вакцини.

Він попросив Організацію Об'єднаних Націй прискорити доставку вакцин в рамках ініціативи COVAX, призначеної для поставок щеплень в бідні країни. Міністерство охорони здоров'я заявило, що Еквадор вже отримав близько 3,5 мільйонів доз вакцин Pfize, Sinovac і AstraZeneca, але їх недостатньо для вакцинації всього населення.

У зв'язку з цим уряду довелося піти на крайні заходи і почати переговори з Росією про закупівлю близько 18 мільйонів доз вакцини Sputnik V.

Як відомо, ВООЗ поки ще не визнала цю вакцину безпечною та ефективною. Оцінку можуть надати вакцині тільки цього літа.

Нагадаємо, Євросоюз не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини Sputnik V. Вакцина все ще викликає багато питань у міжнародних організацій охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з наступного тижня розпочнуть вакцинацію підлітків. Їм будуть колоти вакцину Pfizer.

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