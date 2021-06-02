Еквадор запускає 100-денний план вакцинації: уряд йде на крайні заходи

В Еквадорі стартує 100-денний план вакцинації населення від коронавірусу. Однак в уряді вже визнали, що через нестачу вакцини можуть виникнути проблеми.

В рамках плану, в країні хочуть вакцинувати від коронавірусу 9 мільйонів чоловік. Це потрібно для пожвавлення економіки шляхом боротьби з пандемією. Ініціатором масової вакцинації виступив президент Гільєрмо Лассо.

Однак, в уряді вже визнали, що в країні недостатньо вакцини для досягнення цієї мети. Всі плани залежать від поставок вакцин з-за кордону.

Вакцинація від коронавірусу в Еквадорі почалася ще в січні, проте при колишньому президенті Леніні Морено вона просувалася повільно. Сам Лассо вступив на посаду 24 травня і почав вирішувати проблему нестачі вакцини.

Він попросив Організацію Об'єднаних Націй прискорити доставку вакцин в рамках ініціативи COVAX, призначеної для поставок щеплень в бідні країни. Міністерство охорони здоров'я заявило, що Еквадор вже отримав близько 3,5 мільйонів доз вакцин Pfize , Sinovac і AstraZeneca, але їх недостатньо для вакцинації всього населення .

У зв'язку з цим уряду довелося піти на крайні заходи і почати переговори з Росією про закупівлю близько 18 мільйонів доз вакцини Sputnik V.

Як відомо, ВООЗ поки ще не визнала цю вакцину безпечною та ефективною. Оцінку можуть надати вакцині тільки цього літа.