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Ердоган заявив, що отримав три щеплення від COVID

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Анкара, Четвер 03 червня 2021 19:13
Ердоган заявив, що отримав три щеплення від COVID Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RTErdogan)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що отримав три дози вакцини проти коронавірусу. Після оприлюднення даної інформації, турецький лідер піддався критиці, оскільки Туреччина намагається придбати достатню кількість доз для ключових працівників.

Про це повідомляє видання The Times.

Ердоган отримав свою першу дозу вакцини китайського виробництва Sinovac 14 Січня і став одним з перших людей в Туреччині, вакцинувалися від коронавірусу. Він отримав другу дозу вакцини Sinovac 11 лютого, а на цьому тижні стало відомо, що 10 березня він отримав третю дозу. Однак турецький президент не повідомив, чи була це вакцина Sinovac або вакцина Pfizer, яку також закупила Туреччина.

Турецький лідер заявив, що зробив третє щеплення, щоб перевірити, чи підвищиться рівень його антитіл. Вчені стверджували, що для посилення імунітету більш рекомендованих двох уколів можуть знадобитися "бустерні дози" або щорічні вакцинації.

Однак у той час, коли він отримав додаткову дозу, людям, які отримали перше щеплення препаратом Pfizer, заявили, що їм доведеться почекати 12 тижнів, а не один місяць, через відсутність вакцин в країні.

"Немає навіть однієї дози для громадян, але відразу три для Ердогана", заявив глава парламентської групи основної опозиційної партії Туреччини Енгін Озкоч.

На сьогодні в Туреччині було зроблено близько 30 млн щеплень, причому 12 млн осіб - 15,4% населення - отримали дві дози.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що вакцинація в Туреччині завершиться в травні-червні 2021 року.

Крім того, в середині травня Ердоган заявив, що Туреччині вдалося взяти під контроль пандемію коронавірусу в країні.

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