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В ЄС планують досягти колективного імунітету від COVID вже до середини літа

Новость на русском → Європейський союз, Неділя 25 квітня 2021 17:05
В ЄС планують досягти колективного імунітету від COVID вже до середини літа Фото: в ЄС хочуть щепити 70% дорослого населення вже до середини літа (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Європейський Союз зможе виробляти достатню кількість вакцин для досягнення імунітету у дорослого населення до середини липня. Для цього має бути щеплено 70% дорослого населення ЄС.

Про це заявив керівник робочої групи з питань вакцин в ЄС Т'єрі Бретон в інтерв'ю грецькій газеті "To Vima", опублікованому 25 квітня, передає Reuters.

Європейська комісія поставила за мету прищепити 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа, базуючись на значному збільшенні поставок вакцин для пришвидшення процесу вакцинації.

"Ми впевнені, що зможемо виготовити достатню кількість вакцин для досягнення мети колективного імунітету, а це означає, що до середини липня може бути щеплено 70% дорослого населення", - заявив комісар.

Раніше цього тижня Європейська Комісія заявила, що розраховує укласти найбільшу у світі угоду про постачання вакцин протягом декількох днів, забезпечивши до 1,8 мільярда доз COVID-вакцини Pfizer на період 2021-2023.

Бретон заявив, що у другому кварталі очікується надходження понад 400 мільйонів доз. "Держави-члени повинні бути готові пришвидшити щеплення", - сказав він.

Він додав, що виробництво вакцин у Європі подвоюється щомісяця на 53 виробничих потужностях, і що до кінця року річна виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз, за збільшення виробничих ліній.

Раніше стало відомо, що Євросоюз підпише найбільшу угоду з виробником вакцини Pfizer. Там хочуть закупити вакцину на кілька років вперед для вакцинації жителів ЄС від коронавірусу.

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