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ЄС підписав контракт ще на 150 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19

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Брюссель, Вівторок 22 червня 2021 14:37
ЄС підписав контракт ще на 150 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз підписав контракт ще на 150 млн доз вакцини Moderna проти коронавірусу. А в процесі погодження знаходиться контракт "вакцини нового покоління".

Про це в Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми забезпечили 150 мільйонів додаткових доз вакцина Moderna. Ми також укладаємо контракт на вакцини нового покоління. Це дасть нам необхідну гнучкість при закупівлі адаптованої вакцини від COVID-19 для захисту людей від нових варіантів вірусу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило виробництво вакцини Moderna на французькому майданчику.

Ефективність вакцини Moderna оцінюється в понад 90%. Зокрема, вона попереджує зараження в 90% випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95%. Дані були отримані під час третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

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