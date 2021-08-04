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ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні

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Київ, Середа 04 серпня 2021 14:18
ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні Фото: ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні. Тепер очікується політична частина взаємовизнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.

"Щойно цифрові COVID-сертифікати в "Дія" пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!", - написав він.

За його словами, таке рішення стало вирішальним етапом "взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей".

"Це був дійсно надскладний та дуже комплексний іспит, особливо в частині реалізації кваліфікованого електронного підпису та офлайн/онлайн верифікації документів", - зазначив Вискуб.

Він додав, що тепер залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.

Нагадаємо, Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію.

Додамо, представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

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