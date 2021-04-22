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В ЄС узгодили технічні характеристики COVID-сертифікатів

Новость на русском → Брюссель, Четвер 22 квітня 2021 15:06
В ЄС узгодили технічні характеристики COVID-сертифікатів Фото: "зелені" сертифікати дозволять вільно здійснювати поїздки між країнами (freepik.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Представники країн-членів Європейського Союзу погодили технічні характеристики цифрових ("зелених") COVID-сертифікатів. Введення таких сертифікатів має дозволити відновити туризм в Європі.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

В ЄС відзначають важливість введення COVID-сертифікатів до червня 2021 року.

"Узгоджена технічна специфікація охоплює структуру даних і механізми кодування, включаючи QR-код, який гарантує, що всі сертифікати, будь то Цифрові або паперові, можуть бути прочитані і перевірені на всій території ЄС", - повідомили в Єврокомісії.

При цьому в ЄС заявили, що сертифікати не передаватимуть особисті дані власників.

"З боку Комісії, ми будемо готові до 1 червня до підключення держав-членів, таким чином ми можемо гарантувати, що система буде на місці до літнього сезону", - заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нагадаємо, раніше лідери країн Євросоюзу домовилися впровадити сертифікати про вакцинацію від коронавірусу і продовжити обмеження на несуттєві поїздки.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав розробити в Україні систему паспортів вакцинації від коронавірусу.

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