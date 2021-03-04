ЄС не веде перемовин щодо закупівлі російської вакцини "Sputnik V", - Єврокомісія

Єврокомісія заявила, що не веде переговори про придбання російської "вакцини" проти коронавірусу "Sputnik V", попри те, що регуляторний орган ЄС почав розглядати її для можливого схвалення.

"Наразі не ведуться переговори щодо включення вакцини "Супутник" у портфель", - сказав прес-секретар Комісії на прес-конференції.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що розпочало розгляд російської вакцини Sputnik V, що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.

Sputnik V вже затверджений або перебуває на оцінці для затвердження в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці. Представники ЄС заявили, що Брюссель може розпочати переговори з виробником вакцин, якщо про це попросять щонайменше чотири країни-члени.

"Просто тому, що вакцина затверджена на європейському рівні, після позитивної оцінки EMA, це не означає, що Комісія зобов'язана включати її у наш портфель", - заявив другий представник Комісії.

У ЄС заявили, що виробничі заводи Sputnik повинні бути оцінені, і незрозуміло, скільки доз вони можуть виготовити за короткий термін.

Країни Євросоюзу можуть вільно купувати вакцини, які не були визначені європейським регулятором для використання, але їм рекомендується утримуватися від паралельних угод, якщо ЄС веде перемовини про спільну закупівлю.