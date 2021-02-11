ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро

Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні .

Проект, який реалізовуватиме ВООЗ, забезпечить "комплексну" підтримку впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації в Україні. Проект буде реалізовуватися протягом трьох років.

Спочатку виділені ЄС кошти підуть на підтримку першого етапу підготовки та розгортання вакцинації з акцентом на найближчі потреби: планування, обладнання та матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

ВООЗ надаватиме українській стороні технічні рекомендації щодо громадського здоров'я та підтримуватиме розробку стандартів. Зараз організація вже допомагає Україні в підвищенні лабораторного потенціалу з діагностики COVID-19 на всіх рівнях.

"Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.