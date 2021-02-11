ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 15:44
ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

Проект, який реалізовуватиме ВООЗ, забезпечить "комплексну" підтримку впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації в Україні. Проект буде реалізовуватися протягом трьох років.

Спочатку виділені ЄС кошти підуть на підтримку першого етапу підготовки та розгортання вакцинації з акцентом на найближчі потреби: планування, обладнання та матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

ВООЗ надаватиме українській стороні технічні рекомендації щодо громадського здоров'я та підтримуватиме розробку стандартів. Зараз організація вже допомагає Україні в підвищенні лабораторного потенціалу з діагностики COVID-19 на всіх рівнях.

"Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавірусу вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактору.

Додамо, в Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Евросоюз Україна ВООЗ вакцинація вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19