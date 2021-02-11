ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро
Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.
Проект, який реалізовуватиме ВООЗ, забезпечить "комплексну" підтримку впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації в Україні. Проект буде реалізовуватися протягом трьох років.
Спочатку виділені ЄС кошти підуть на підтримку першого етапу підготовки та розгортання вакцинації з акцентом на найближчі потреби: планування, обладнання та матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.
ВООЗ надаватиме українській стороні технічні рекомендації щодо громадського здоров'я та підтримуватиме розробку стандартів. Зараз організація вже допомагає Україні в підвищенні лабораторного потенціалу з діагностики COVID-19 на всіх рівнях.
"Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавірусу вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактору.
Додамо, в Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.