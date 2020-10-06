ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з коронавірусом

Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми повинні боротися разом. Тому ми погодили виділення 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги. І це найбільша допомога для нашого східного сусіда", - заявив Мішель.

Нагадаємо, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавіруса в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Вранці у вівторок стало відомо про 4348 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків у Києві та Харківській області.

Крім цього, РБК-Україна писало, що МОЗ буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавіруса буде погіршуватися.