ЄС запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня. Італія - вже в травні

Європейський союз запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня. Італія вже ввела національний "зелений пропуск" з другої половини травня.

Про це на прес-конференції за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн G20 заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica .

За його словами, світ давно вже хоче їздити до Італії, і Італія готова відкрити свої кордони.

"Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний зелений пропуск, який набуде чинності з другої половини травня", - заявив Драгі.

За його словами, для повернення туристів до Італії "необхідні ясні та прості правила".

"Наші гори, наші пляжі, міста і сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні і місяці... Бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас", - звернувся Драгі не тільки до міністрів туризму G20 і іноземних туристів, а й до співвітчизників.