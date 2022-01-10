ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще 20 тисяч українців щепилися від COVID, а понад 2000 - пройшли ревакцинацію

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 січня 2022 08:22
Ще 20 тисяч українців щепилися від COVID, а понад 2000 - пройшли ревакцинацію Фото: ще 20 тисяч українців щепилися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 20 376 людей. З яких ревакцинацію пройшли - 2 053.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 9 січня 20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу - 12 350, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу - 2 053.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу - 14 813 184 людини, отримали дві дози - 13 980 473 людини, додаткову дозу - 6 224, а бустерну дозу - 20 462.

У країні загалом вже проведено 28 820 343 щеплення.

Нагадаємо, нещодавно Україна ввела бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Мова йде про українців старше 18 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус