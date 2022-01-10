Ще 20 тисяч українців щепилися від COVID, а понад 2000 - пройшли ревакцинацію
Фото: ще 20 тисяч українців щепилися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 20 376 людей. З яких ревакцинацію пройшли - 2 053.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 9 січня 20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу - 12 350, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу - 2 053.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу - 14 813 184 людини, отримали дві дози - 13 980 473 людини, додаткову дозу - 6 224, а бустерну дозу - 20 462.
У країні загалом вже проведено 28 820 343 щеплення.
Нагадаємо, нещодавно Україна ввела бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Мова йде про українців старше 18 років.