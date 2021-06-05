Ще понад 57 тисяч українців вакцинували від COVID

В Україні за добу 4 червня зробили ще 57 440 щеплень проти COVID-19 . Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані - 3 730 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ .

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

Станом на 5 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.