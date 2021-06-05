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Ще понад 57 тисяч українців вакцинували від COVID

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Субота 05 червня 2021 08:49
Ще понад 57 тисяч українців вакцинували від COVID Фото: за добу вакцинували 57 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за добу 4 червня зробили ще 57 440 щеплень проти COVID-19. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані - 3 730 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

Станом на 5 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 червня, в Україні зафіксували 1897 нових випадків захворювання на COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, де на вихідних запрацюють центри масової вакцинації, а також кого і якою вакциною будуть щепити.

Крім того, в Рівному на вихідних також запрацює центр масової вакцинації від COVID.

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